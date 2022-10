Incendio a Bellolampo, va a fuoco la terza vasca bis: "Nessuna ricaduta sulla raccolta rifiuti"

Brucia la discarica di Bellolampo. L'incendio è scoppiato nella notte nell'impianto di smaltimento dei rifiuti gestito dalla Rap. Il rogo, subito domato, è stato segnalato dal personale di sorveglianza: a prendere fuoco la vasca "terza bis".

A raccontare quanto accaduto è stata proprio la Rap: "Constatato quanto stava accadendo, immediatamente, il personale ha attivato tutte le procedure previste in questi casi. Pertanto, l’incendio è stato celermente spento". I vigili del fuoco intervenuti hanno così domato il rogo e arginato il rischio di danneggiamento degli impianti, con conseguente ricaduta sul servizio di raccolta.

Nel giro di un paio d'ore l'allarme incendio è subito rientrato, riportando tutto alla normalità. "L'azienda resterà comunque vigile - spiega Rap - e sorveglierà costantemente i luoghi. Sulla terza vasca bis, oramai esaurita, sono in corso le attività di copertura e chiusura finale".

L'ultimo incendio a Bellolampo risale a quest'estate. Nei giorni in cui Palermo veniva flagellata dalle fiamme, anche la discarica prendeva fuoco. Anche in quel caso non fu pregiudicata la funzionalità dell'impianto. Solo paura e qualche polemica da parte dei residenti della zona che per giorni sono stati costretti a vivere con le finestre chiuse per il fumo che si alzava dalla discarica.