Incendio a Bellolampo, vigili del fuoco e canadair in azione: ma la discarica brucia ancora

Non è stato ancora domato l'incendio nella discarica di Bellolampo. Per tutta la giornata di oggi un canadair, coordinato dal personale Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) dei vigili del fuoco, ha tentato di abbattere i fumi prodotti dalla combustione.

Contestualmente il personale in servizio in discarica, ha tentato con mezzi propri a coprire la terra la vasca coinvolta al fine di effettuare un'azione di "soffocamento". Viene per il momento mantenuto il potenziamento del personale come già effettuato nelle ultime 24 ore.

Intanto, sono proseguite incessanti per tutta la giornata le operazioni di spegnimento degli incendi ancora attivi nella provincia. Sono stati, infatti, circa 50 interventi effettuati.

Grazie anche alla riduzione delle temperature e del vento, è stato così possibile procedere alle operazioni di estinzione e bonifica degli incendi in atto riportando la situazione alla quasi normalità.