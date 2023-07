Bellolampo, la Regione dà un milione al Comune: "Fondi per affrontare l'emergenza causata dagli incendi"

Lagalla chiama, Schifani risponde. Dopo l'sos del sindaco, che ha sollecitato "lo stanziamento di risorse economiche" per sostenere i costi tecnici relativi alle operazioni in corso per lo spegnimento dell'incendio divampato nella quarta vasca di Bellolampo, il governo regionale ha deliberato un contributo straordinario di un milione di euro in favore del Comune per fare fronte all'emergenza in discarica.

La decisione è un primo e immediato atto concreto dopo l’interlocuzione tra il presidente della Regione Renato Schifani e il sindaco Roberto Lagalla nel corso della quale il governatore aveva garantito il massimo sforzo e la piena collaborazioneper mettere in sicurezza la discarica con tutte le misure necessarie.

"Abbiamo subito recepito la richiesta di intervento del sindaco Lagalla - ha detto il governatore - perché abbiamo chiara la portata dell’urgenza, sia per scongiurare una nuova emergenza rifiuti ma soprattutto per tutelare i cittadini da ogni possibile rischio per la loro salute. Con questi fondi, il Comune potrà acquisire i mezzi tecnici e i materiali necessari a estinguere l’incendio che ancora divampa a Bellolampo".

Intanto, la discarica continua a bruciare ed è difficile che gli ultimi focolai, nonostante gli interventi costanti, possano essere spenti prima di alcuni giorni.