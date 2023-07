Palermo nella morsa degli incendi, fiamme nella discarica di Bellolampo e a Capo Gallo

Un triste capitolo che si ripete a ogni estate. Gli incendi - complice il caldo record di questi giorni - stanno avvolgendo Palermo. Dopo i roghi di questi mattina nella zona di Monreale e San Martino delle Scale, nel pomeriggio si sono aperti altri due fronti a Bellolampo e Capo Gallo. Proprio all'interno della riserva sono decine i residenti che sono stati costretti ad abbandonare le loro villette minacciate dalle fiamme. Diverse sono le squadre dei vigili del fuoco, del Corpo forestale e della Protezione civile che cercano di fronteggiare la situazione, con l'ausilio di canadair.

Un altro incendio invece si è sviluppato all'interno della discarica di Bellolampo. Come si vede dal video di Mimma Agrò il fumo nero si è sviluppato nella quarta vasca, dove vengono conferiti i rifiuti prodotti in città. Motivo per cui se l'incendio non viene circoscritto e spento il più velocemente possibile c'è il rischio di non poter smaltire l'immondizia. Insomma, la situazione potrebbe diventare critica. In azione alcuni mezzi che stanno portando terra all'interno della quarta vasca per abbassare il livello di ossigeno che alimenta le fiamme. Ma potrebbe non bastare. "La Rap - fa sapere Dionisio Giordano, segretario generale Fit Cisl Sicilia - sta richiamando il personale dei vari turni per movimentare con le ruspe la terra che serve a spegnere il rogo. Forse sarebbe opportuno chiamare in causa anche Esercito e Protezione civile per scongiurare il blocco dei conferimenti e conseguentemente quello della raccolta. Non c'è tempo da perdere".

Il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, ha raggiunto la discarica di Bellolampo e assieme al dirigente dell’area Impianti Massimo Collesano sta coordinando gli interventi degli operatori Rap, che stanno lavorando a temperature che sfiorano i 50 gradi. "Stiamo facendo sforzi enormi - dice Todaro - per evitare danni ulteriori e scongiurare il blocco della raccolta dei rifiuti in città. A tal fine si chiede la collaborazione della cittadinanza di non conferire dalle prossime ore e fino a domani i rifiuti nei cassonetti. La situazione purtroppo non è semplice, tutt’altro. Le eccessive temperature favoriscono infatti l'accensione di altri focolai, che si sviluppano in pochi secondi rendendo particolarmente complicato il lavoro di tutti gli operatori coinvolti nello spegnimento delle fiamme. Anche per questo sento il dovere di ringraziare chi in questo momento sta lavorando in condizioni veramente proibitive".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Monreale sono sempre al lavoro da stamattina ci sono le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, la forestale e i mezzi aerei. Il rogo ha colpito anche zone particolarmente impervie, difficilmente raggiungibili via terra. In queste giornate fiamme anche a Baida, Partinico e San Giuseppe Jato. In provincia di Palermo, dove per la giornata di oggi l'allerta incendi della protezione civile è rossa.

Schifani: "Attenzione alta e monitoraggio della situazione in continua evoluzione"

"Massima attenzione e costante monitoraggio della situazione incendi - commenta il presidente della Regione Renato Schifani -che in Sicilia è in continua evoluzione. Sono in collegamento e aggiornamento con il coordinamento operativo del Corpo forestale e con la sala operativa della Protezione civile, che ha rilevato oggi 43 incendi nel territorio regionale. Oltre un centinaio gli interventi eseguiti dal Corpo forestale sui roghi, che, alimentati dal vento di scirocco e dalle temperature altissime, hanno bruciato ettari di macchia mediterranea, soprattutto fra Palermo e Catania". Nella provincia di Palermo si riscontra la fetta più ampia di roghi segnalati alla sala operativa della Protezione civile. Interessate dalle fiamme le località di Monreale, San Martino delle Scale, Piana degli albanesi, la stazione ferroviaria di Fiumetorto, la quarta discarica di Bellolampo, Pizzo Sella e, ancora, Belmonte Mezzagno, Cefalù, Aliminusa, Terrasini (punta Palmeto) e Termini Imerese.

"Ringrazio la Protezione civile, il Corpo forestale e i vigili del fuoco - aggiunge Schifani - impegnati in queste ore difficili, e in condizioni proibitive per le temperature, nelle operazioni di spegnimento degli incendi anche con l'ausilio di mezzi aerei. Sono 107 gli interventi del Corpo forestale effettuati oggi in tutta la regione, con 174 squadre al lavoro e 788 addetti; 35 i velivoli, fra regionali e nazionali, impiegati - aggiunge -. Solo per il vasto incendio di oggi fra Monreale e San Martino delle Scale, sono stati impiegati sette mezzi aerei, di cui quattro canadair e tre elicotteri. La nostra attenzione rimane altissima tenuto conto che per domani l'ondata di calore prevista è massima nelle tre città metropolitane e che il rischio incendi sarà "alto" nelle aree di Palermo, Trapani, Enna, Messina Catania e Siracusa e "medio" per le province di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa. Per questa ragione invito i siciliani ad allontanarsi prontamente dalle aree di pericolo in caso di incendio e ad allertare immediatamente i vigili del fuoco".

La Cgil: "Squadre forestali al lavoro con pochi mezzi e personale"

La Sicilia brucia e “i forestali del servizio antincendio si stanno facendo in quattro per salvare i boschi e mettere in sicurezza abitazioni e persone con pochi mezzi e personale. In alcuni territori le squadre antincendio sono composte soltanto da due operatori, ci sono torrette che chiudono per mancanza di personale, anche l’avere tolto la quarantesima ora di straordinario ai forestali significa avere squadre scoperte in caso di incendio nell’ora che manca”. Lo denuncia Tonino Russo, segretario generale della Flai Cgil Sicilia.

Russo ricorda che “sono impegnati lavoratori a tempo determinato, che, come tutto il comparto, aspettano da anni una riforma forestale che noi come sindacato invochiamo da sempre. La mancata stabilizzazione dei lavoratori l’assenza di un ricambio generazionale, l’età ormai avanzata di molti forestali, un servizio antincendio che in tutta la regione a oggi ha perso circa 1500 unità - sottolinea Russo- sono tutti fattori che non aiutano per la prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze. Insomma gli effetti negativi della mancata riforma si vedono tutti nei momenti di crisi come quello attuale”. Russo conclude sottolineando che “la strategicità del settore forestale si capisce purtroppo soltanto nell’emergenze che puntualmente ogni anno si ripropongono: in mancanza di una programmazione e di una vera e propria riforma del settore è chiaro che la battaglia per la difesa del nostro ambiente naturale è persa in partenza”.