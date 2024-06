Incendio a Bellolampo, il sindaco di Capaci: "Tenete le finestre chiuse"

"Non aprite le finestre": è l'appello lanciato dal sindaco di Capaci, Pietro Puccio, dopo l'incendio scoppiato a Bellolampo nella tarda serata di ieri. Il primo cittadino ha pubblicato un'ordinanza e postato l'appello sui suoi profili social con un titolo eloquente: "Comunicato importantissimo".

"Da ieri sera - scrive il sindaco - un incendio è scoppiato nella settima vasca, quella attualmente in uso, della discarica di Bellolampo, dove sono intervenuti per contenere l'incendio e tentare di spegnerlo diverse unità operative dei vigili del fuoco, congiuntamente agli operatori della Protezione civile ed al personale della Rap. Alla luce di questo ho predisposto una apposita ordinanza, con la quale si raccomanda alla cittadinanza di usare la massima cautela, mantenendo chiuse le imposte e limitando al minimo indispensabile l'esposizione all'aperto (porte e finestre) delle abitazioni. Ulteriori valutazioni, avvertenze e raccomandazioni che verranno ritenute utili e necessarie verranno fornite tempestivamente, in funzione dell'evoluzione della situazione, che viene monitorata costantemente e di cui vi forniremo eventualmente degli aggiornamenti".