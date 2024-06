Notte di paura a Bellolampo, rifiuti in fiamme nella settima vasca

Notte di paura a Bellolampo. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore nella settima vasca della discarica palermitana (la vasca è ancora in fase di costruzione). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per provare a spegnere le fiamme, a lungo visibili da chilometri di distanza. A prendere fuoco, per cause ancora sconosciute, è stata una parte dei rifiuti.

A Bellolampo è arrivato subito dopo anche il presidente della Rap, Giuseppe Todaro. "Dalle 20.30 di ieri sera diverse squadre di questo comando sono impegnate per un incendio che ha interessato la settima vasca", hanno detto i vigili del fuoco. "Siamo riusciti ad intervenire per tempo - ha detto Todaro -. Il monitoraggio viene fatto in modo costante. Abbiamo le immagini e attendo una relazione di servizio su quanto successo".

Dalla montagna di spazzatura in fiamme si è sollevata un’alta coltre di fumo. A rendere più complicate le operazioni di spegnimento è stato il vento che nella notte ha soffiato sulle montagne alle porte di Palermo. Sul posto sono intervenute, oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco, anche decine di uomini della Rap, i quali hanno aiutato il personale del 115 con l’ausilio di alcune pale meccaniche. Si riaffaccia l'allarme diossina su Palermo: già nel luglio 2023 un vasto incendio a Bellolampo aveva allarmato i cittadini. A distanza di quasi un anno si è rimaterializzato lo stesso incubo.