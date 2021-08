Imbarcazione con il motore in fiamme, paura per nove adulti e due bambini

La guardia costiera di Porticello è intervenuta questa mattina nel tratto di mare antistante l'ex hotel Kafara, nel Comune di Santa Flavia, per soccorrere un'imbarcazione con il motore in fiamme. A bordo del mezzo, di circa 9 metri, nove adulti e due bambini.

Allertati da una chiamata al numero blu 1530, i militari, a bordo della motovedetta CP 524, hanno raggiunto in pochissimi minuti il luogo in cui si trovava l'imbarcazione in fiamme. Domato il rogo, si sono accertati del buono stato di salute di tutti gli occupanti, che per fortuna sono risultati soltanto storditi dal fumo che avevano respirato.

Per non trasbordare gli occupanti e abbandonare al proprio destino l'imbarcazione, ormai prossima a finire sulle rocce, la motovedetta della guardia costiera l'ha rimorchiata fino all'ormeggio in sicurezza a Santa Flavia.