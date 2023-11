Viale Regione, incendio al bar "La Cassatella": intervengono i vigili del fuoco

Incendio ieri sera nel bar "La Cassatella", in viale Regione Siciliana, all'altezza di via Palmerino (parte bassa). Il rogo, avvenuto nelle cucine (a causa di un guasto tecnico al termostato di una friggitrice), ha danneggiato in modo non grave il bar che tra l'altro si trova sotto una casa di riposo. Sostanzialmente danni da fumo e all'impianto elettrico collegato alla friggitrice.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche se le fiamme sarebbero già state spente prima dal personale del bar. Così riferiscono i proprietari. Non si registrano feriti. Il locale è stato momentaneamente chiuso, ma gli impiegati sono all'opera per ripulire e riaprire quanto prima l'attività.