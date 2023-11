Altro incendio al bar La Cassatella, intervengono i vigili del fuoco: evacuata una casa di riposo

Ad appena due settimane dall’ultimo episodio un nuovo incendio è divampato nel bar “La Cassatella”. Cinque squadre dei vigili del fuoco sono intervenute oggi in viale Regione Siciliana Sud Est, all’altezza di via Palmerino, per spegnere le fiamme che, secondo una prima ricostruzione, sono partite dalla friggitrice in funzione durante la preparazione.

A lanciare l’allarme, oltre agli stessi dipendenti, sono stati alcuni passanti e una inserviente che lavora in una casa di riposo che si trova al piano superiore. I vigili del fuoco infatti hanno fatto evacuare la struttura, che si era riempita di fumo, accompagnando gli ospiti in una terrazza in attesa di fare areare tutte le stanze.

Dalla segnalazione all’arrivo delle squadre antincendio sono passati poco più di 10 minuti. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme in poco tempo, riuscendo così a circoscrivere il rogo all’interno della cucina e a evitare ulteriori danni. Conclusa l’operazione sarà eseguito un sopralluogo accurato per stabilire con certezze le cause.

L’altro incendio che ha colpito La Cassatella risale al 3 novembre scorso. Anche in quel caso le fiamme sarebbero state innescate dalla friggitrice per via di un guasto tecnico al termostato, ma il l’intervento dei lavoratori e dei vigili fuoco è servito a evitare il peggio.