Le fiamme che spaventano e si avvicinano verso le abitazioni, la grande paura, il sospiro di sollievo. Grazie soprattutto a un bambino di sei anni. Lui è David Buttacavoli, protagonista durante le fasi concitate dell'incendio che è divampato martedì a Belmonte Mezzagno: il piccolo ha avuto il merito di dare l'allarme e fare scattare i soccorsi. E adesso il sindaco, Maurizio Milone, ha deciso di premiarlo consegnandogli una medaglia "per il suo senso civico".

L'incendio si era sviluppato tra la via Buonarroti e la via Meli. David è riuscito ad avvertire i vigili del fuoco e la protezione civile anzitempo evitando il peggio "proprio mentre il fuoco avanzava in modo ostile provocando danni alla vegetazione, arrivando a minacciare alcuni insediamenti umani - dice il sindaco -. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Belmonte Mezzagno e la polizia municipale che hanno evacuato alcune abitazioni". Subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco, un gruppo di protezione civile del comune di Godrano e una squadra dell’antincendio del comando forestale della Regione.

"Martedì 19 settembre è stato un pomeriggio da dimenticare, in cui gli abitanti del quartiere hanno temuto il peggio - prosegue Milone - Mentre i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile intervenivano sul posto, lavorando senza sosta per spegnere l’incendio che si spostava rapidamente da un punto all’altro della macchia verde del quartiere, gli abitanti non sono certo rimasti a guardare, con in mano secchi d’acqua tentavano di salvare le case, quando le fiamme sono arrivate sul ciglio stradale, e la macchine posteggiate nelle adiacenze. Per fortuna, alla fine, domato l’incendio, è rimasta la cenere, ma non si sono registrate danni alle persone e alle abitazioni circostanti".