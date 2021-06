Incendio sulla strada per Villabate, nube nera avvolge tratto della Palermo-Catania: traffico in tilt

Un incendio è divampato nel pomeriggio lungo la strada che costeggia la A19 Palermo-Catania in direzione del capoluogo, all'altezza dello svincolo per Villabate. A bruciare, secondo quanto riferito dalla sala operativa dei vigili del fuoco, è un grosso quantitativo di rifiuti e di sterpaglie. Dall'area andata in fiamme si è alzata un'alta colonna di fumo nero, che ha invaso l'autostrada ed è ben visibile anche a molta distanza. Decine le segnalazioni arrivate al 115. Il traffico sulla A19 risulta pesantemente rallentato in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e il personale dell'Anas.

