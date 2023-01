Carini, incendio nel piazzale di due autofficine: 11 auto distrutte dalle fiamme

Distrutte dalle fiamme undici auto parcheggiate nel piazzale condiviso da due autofficine. E' successo nella notte tra domenica e lunedì scorsi a Carini, in via Nazionale, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare cosa abbia innescato il rogo che, stando alle prime informazioni, potrebbe essere di origine dolosa.

Le squadre del 115 hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme che avevano avvolto i vari mezzi parcheggiati all'esterno delle due autofficine. I militari dell'Arma hanno acquisito alcuni video: le telecamere avrebbero ripreso due uomini che si sarebbero avvicinati alle auto pochi secondi prima che scoppiasse il rogo.

Gli investigatori della Compagnia di Carini hanno ascoltato entrambi i proprietari delle attività, due uomini di 50 e 55 anni, per cercare di chiarire se nei giorni scorsi avessero notato qualcosa di "strano" o ricevuto richieste particolari. Attesa la relazione completa da parte dei vigili del fuoco che hanno effettuato un sopralluogo per individuare eventuali tracce di benzina.