Autocompattatore della Rap in fiamme in viale del Fante, intossicato un operaio

Attimi di paura in viale del Fante dove questa mattina un autocompattatore è andato in fiamme e un operaio è rimasto intossicato dal fumo. Il mezzo ha iniziato a bruciare durante un turno di raccolta dei rifiuti: a prendere fuoco la parte del vano motore e della cabina. L'operaio ha cercato di spegnere l'incendio con un estintore. Per precauzione è stato portato in ospedale a Villa Sofia, mentre i vigili del fuoco intervenuti hanno spento le fiamme. La Rap ha recuperato il mezzo portandolo in officina.

