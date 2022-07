Paura all'Arenella, netturbini della Rap svuotano cassonetto e l'autocompattatore prende fuoco

Netturbini della Rap svuotano un cassonetto e l'autocompattatore prende fuoco. E' accaduto stamattina attorno alle 7 in via Papa Sergio all'angolo con via Papa Pio XII, nel quartiere Arenella, come documentano le foto scattate dal presidente dell'associazione carabinieri Salvatore Vecchio.

Sono stati attimi di paura sia per la presenza in strada delle persone sia perché vicino al mezzo della Rap c'erano tante auto parcheggiate. Nel giro di dieci minuti, però, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Non si registrano feriti.

Ancora da chiarire la causa che ha dato origine all'incendio all'interno del vano tritarifiuti dell'autocompattatore. Probabilmente nell'immodizia c'era qualche sostanza infiammabile. Non è la prima volta che accade un episodio del genere: l'ultimo è stato allo Sperone proprio un mese fa.