VIDEO | Quel fumo nero alla stazione Notarbartolo, le immagini dell'incendio in un'autocarrozzeria

Prima il boato, poi le fiamme e una fitta coltre di fumo denso in tutta la zona. Attimi di paura in via Pecoraro, all'incrocio tra via Rapisardi e piazza Boiardo. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco. Polizia e uomini della municipale a interdire il traffico nell'area interessata