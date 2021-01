Paura a Villaciambra, fiamme nel vano motore: a fuoco un autobus dell’Amat

L'autista si era accorto che qualcosa non stesse funzionando come avrebbe dovuto e così ha deciso di accostare e fare i scendere i passeggeri. Paura questa mattina a Villaciambra dove un incendio ha danneggiato un mezzo dell’Amat. In pochi minuti la parte posteriore dell’autobus della linea 230 è stata avvolta dalle fiamme, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco che in circa un'ora hanno spento definitivamente l’incendio. Da chiarire le origini del rogo, scoppiato con ogni probabilità a causa di un guasto.