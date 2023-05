/ Viale Venere, 5

Incendio in una villa di viale Venere, a fuoco due auto e uno scooter

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno distrutto tre mezzi parcheggiati all'interno di una proprietà privata. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire se, come sembra, si tratti di un rogo doloso