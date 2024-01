Incendio in viale Regione, auto avvolta dalle fiamme: poi la polizia scopre che era rubata

Data alle fiamme un'auto poi risultata rubata. Un incendio si è verificato intorno alle 23 di ieri in viale Regione Siciliana sud est, nella bretella che porta in via Aloi, zona Bonagia. Alcuni cittadini avevano segnalato il rogo non sapendo se all'interno dell'abitacolo ci fosse qualcuno, ma dopo l'intervento dei vigili del fuoco questa possibilità è stata esclusa.

Le squadre antincendio hanno spento le fiamme della macchina che sembrava parcheggiata, con le ruote sul marciapiede, a pochi passi dal cancelo di una proprietà privata. In un secondo momento i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo per chiarire le cause del rogo del mezzo che è risultato sprovvisto di targhe.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini per risalire alla provenienza del mezzo da cui qualcuno, prima di abbandonarla, avrebbe cancellato anche il numero di telaio. Il sospetto è che sia stata utilizzata per commettere qualche crimine e poi incendiata per cancellare ogni prova.

Gli investigatori, che hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere, cercheranno di chiarire di quale auto si tratti facendo un confronto tra gli elementi acquisiti e la lista dei mezzi rubati di recente - di questo non è chiaro neanche il modello - per risalire all'identità del proprietario e di chi potrebbe averla utilizzata.