Viale Regione: auto avvolta dalle fiamme, paura e traffico in tilt

Un'auto ha preso fuoco questo pomeriggio in viale Regione, all'altezza di via Perprignano. Solo tanta paura per l'automobilista che si trovava al volante e i passeggeri, che sono riusciti a scendere in tempo dall'auto prima che venisse avvolta dalle fiamme. Il conducente infatti, non appena sentito la puzza di bruciato, è riuscita a fermare la sua Mercedes Classe A. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Pesanti le ripercussioni al traffico.