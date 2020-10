Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Incendio in viale Regione, a fuoco un'auto

E' accaduto non lontano da via Altofonte. Paura per un automobilista che è riuscito a scendere dalla macchina, una Mercedes Classe A, poco prima che divampasse il rogo. Sul posto la polizia municipale e vigili del fuoco