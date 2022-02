Incendio nella notte a Ficarazzi, a fuoco un’auto

I primi indizi lascerebbero pensare a un rogo doloso, ma le indagini sono appena all’inizio. Un incendio si è verificato nella notte in via Ugo La Malfa, a Ficarazzi. Le fiamme hanno praticamente distrutto l’auto di un operaio e si sono propagate danneggiando un altro mezzo parcheggiato accanto.

Ad accorgersene sono stati alcuni residenti che hanno lanciato l’allarme all 112. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e in circa un’ora hanno concluso le operazioni di spegnimento delle fiamme. Ad eseguire i rilievi i carabinieri che hanno ascoltato i proprietari dei mezzi.

Dal successivo sopralluogo sarebbero emersi degli elementi che non lascerebbero dubbi sulla natura del rogo. Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere installate in zona che potrebbero offrire ulteriori spunti per chiarire la dinamica.