VIDEO | Auto a fuoco a Sferracavallo, quattro macchine danneggiate dalle fiamme

Quattro macchine danneggiate da un incendio a Sferracavallo. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per domare un rogo divampato in via Torretta. Un automobilista era appena uscito dal curvone vicino alla chiesa di San Cosma e Damiano quando avrebbe iniziato a sentire puzza di bruciato. Così sarebbe sceso dall'abitacolo per controllare cosa stesse accadendo. Pochi minuti dopo però il mezzo è stato avvolto dalle fiamme che hanno raggiunto altre tre auto parcheggiate. Secondo le prime informazioni a scatenare il fuoco sarebbe stato un cortocircuito. Non si registrano feriti.

Video di Santino Sandro Vendicaro