Bagheria, auto a fuoco nella notte: le fiamme minacciano una casa, due giovani si rifugiano sul tetto

Quando si sono svegliati, nel cuore della notte, le fiamme avevano già avvolto un'auto parcheggiata davanti alla loro abitazione, di fatto restando intrappolati e trovandosi costretti a salire sul tetto per sfuggire a fuoco e fumo. Un incendio è scoppiato intorno alle 2 a Bagheria, in via Domenico Sciortino, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e gli agenti di polizia che hanno salvato due ragazzi, di 22 e 24 anni, rimasti lievemente intossicati e portati in ospedale per accertamenti.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti dopo essersi accorti che c'era una Volkswagen Golf, di proprietà di un muratore cinquantenne, che stava bruciando. Il mezzo era parcheggiato di fronte all'ingresso del civico 77, dove si trova una palazzina a tre piani, proprio davanti a una persiana. I due ragazzi che erano all’interno, entrambi originari del Mali, sono stati sorpresi dall’incendio e, per allontanarsi dal pericolo, hanno raggiunto il tetto dell'edificio aspettando i soccorritori.

In preda al panico uno di loro aveva anche scavalcato un muretto raggiungendo il terrazzino di un appartamento dell’edificio vicino rimanendo però bloccato lì. I vigili del fuoco hanno lavorato duramente per contenere le fiamme e consentire agli agenti del commissariato Bagheria di accedere all'edificio e portare in salvo i due ragazzi. Una volta domato il rogo i poliziotti hanno raggiunto i giovani maliani e li hanno aiutati a scendere prima di affidarli ai sanitari del 118. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso del Buccheri La Ferla per un controllo.

Subito dopo gli investigatori hanno avviato le indagini per cercare di chiarire cosa abbia scatenato l’incendio. Dalle prime informazioni sembrerebbe che non siano state trovate tracce di benzina o altro che possa far pensare a un evento doloso. Il proprietario del mezzo è stato ascoltato dai poliziotti ma non avrebbe riferito alcun elemento utile per ricostruire l’accaduto. Al vaglio le immagini riprese da alcune telecamere installate in zona. Oltre all'auto e al prospetto dell'edificio annerito dal fumo, non si registrano ulteriori danni.