Le fiamme e le esplosioni, auto va a fuoco: momenti di paura a Cruillas

Un'auto è andata a fuoco ieri sera in via Eustachio Catalano, traversa di via Brunelleschi, tra i quartieri Cep e Cruillas, poco prima delle 22. La vettura, secondo quanto riferisce un residente, si trovava lì da tempo ed era stata smontata e ridotta a carcassa.

Dopo che il veicolo, una Panda, è stata avvolto dalle fiamme, un volontario dell'associazione nazionale carabinieri che abita in zona ha lanciato l'allarme, chiamando i vigili del fuoco, anche per paura che le fiamme potessero propagarsi ai rami degli alberi vicini e ai numerosi edifici dell'area. Una signora si è subito precipitata in strada per spostare la sua auto parcheggiata vicino a quella che stava andando in fumo. Successivamente sono arrivati i pompieri che hanno provveduto a spegnere l'incendio, sul posto anche i carabinieri. Indagini sono in corso sulla natura del dolo e sulla macchina. Da stabilire a chi appartenesse il mezzo e se fosse stato in precedenza rubato.