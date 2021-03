Incendio in via Enrico Albanese, auto avvolta dalle fiamme

Ha iniziato a sentire puzza di bruciato e fatto in tempo a scendere dall'auto, prima che venisse avvolta dalle fiamme. Un incendio si è verificato questa mattina in via Enrico Albanese, vicino al carcere Ucciardone. La prima segnalazione alla sala operativa dei vigili del fuoco è arrivata poco prima delle 8. A chiamare è stata la stessa automobilista, una cinquantenne proprietaria di una Fiat Panda alimentata a Gpl che stava andando al lavoro. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale e due squadre del 115 che in meno di mezzora hanno domato l'incendio. Non si registrano feriti. Da chiarire cosa abbia scatenato le fiamme.