VIDEO | Colonna di fumo nero invade Bonagia, auto avvolta dalle fiamme

Intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri in via Albiri. A bruciare oggi pomeriggio la macchina di un uomo che poco prima aveva parcheggiato vicino al suo terreno per innaffiare l'orto. Ancora da chiarire l'origine del rogo