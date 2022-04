Auto in fiamme, traffico in tilt in viale Regione

Tanta paura per il conducente di una Fiat Panda che è andata in fiamme mentre stava percorrendo la carreggiata centrale di viale Regione in direzione Catania, poco prima del sottopasso di via Pitrè. Appena ha iniziato a sentire puzza di bruciato l'automobilista si è fermato ed è sceso dall’abitacolo. Quindi l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Disagi al traffico.