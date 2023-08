Macchina in fiamme sulla Palermo-Mazara, lunghe code in autostrada

Una macchina in fiamme fa sprofondare l'autostrada nel caos. Lunghe code in uscita sull'A29 Palermo-Mazara a causa di un incendio che ha interessato un veicolo che stava percorrendo l'A29 in direzione Trapani, nel tratto compreso tra Palermo e Tommaso Natale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che, con il supporto del personale dell'Anas, hanno temporaneamente bloccato il traffico per consentire ai vigili del fuoco di spegnere il rogo. Non si registrano feriti ma solo rallentamenti visto che, in attesa della rimozione del mezzo con il soccorso stradale, si procede solo sulla corsia di sorpasso.