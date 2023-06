Incendio in via Imperatore Federico, a fuoco un taxi: trovate tracce di benzina

Appiccate le fiamme a un taxi in via Imperatore Federico. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte, intorno alle 3.30, per spegnere un incendio in cui è riamasta distrutta una Fiat Freemont parcheggiata all'altezza del civico 40. A segnalare l'accaduto sono stati alcuni residenti svegliati dai rumori prodotti dall'auto in combustione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di San Lorenzo che indagano ora sull'episodio di matrice dolosa. Danneggiata anche una Jaguar che si trovava vicino al taxi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una volta spento il rogo, infatti, i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo e ispezionato l'abitacolo rinvendo tracce di liquido infiammabile, verosimilmente benzina. I militari hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere installate in zona che potrebbero aver ripreso la scena o la fuga dell'incendiario. Gli investigatori hanno inoltre ascoltato il proprietario della Freemont per capire se di recente avesse avuto problemi con qualcuno che potrebbe aver deciso di vendicarsi o comunque di fargli un danno del genere.