VIDEO | Incendio in via Casalini, bruciano due auto parcheggiate dentro un residence

Nottata da dimenticare per i residenti svegliati dalla puzza di fumo. Ancora da chiarire cosa abbia causato il rogo. Intervento dei vigili del fuoco anche Misilmeri per una macchina avvolta dalle fiamme nella zona dell'agglomerato artigianale che si trova lungo la Palermo-Agrigento

Due auto danneggiate dalle fiamme in un residence. Un incendio si è verificato la scorsa notte in via Casalini, strada che collega via Leonardo da Vinci e viale Michelangelo, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un rogo divampato all'interno di un parcheggio condominiale. A chiamare sono stati i residenti, svegliati dal fumo che aveva invaso l'aria. Le squadre del 115 hanno impiegato circa un'ora per terminare le operazioni di spegnimento. Ancora da chiarire cosa abbia innescato le fiamme.

I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina anche nella zona dell'agglomerato artigianale di Misilmeri, lungo la Palermo-Agrigento. A chiamare e chiedere aiuto è stato un automobilista che, mentre percorreva la statale, ha iniziato a sentire alcuni strani rumori provenienti dal motore. L'uomo alla guida del mezzo ha fatto in tempo ad accostare e a scendere dal mezzo che in pochi minuti è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.