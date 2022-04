Incendio in piazza della Pace, a fuoco un’auto

Fiamme in piazza della Pace. Un incendio è divampato la scorsa notte nel quartiere Borgo Vecchio, non lontano dal centro comunale di raccolta rifiuti. Il fuoco ha danneggiato una Bmw parcheggiata lì da giorni e di proprietà di un residente, un uomo di 76 anni. Sul posto sono intervenute le squadre antincendio del 115 e alcune pattuglie di polizia. Dai primi rilievi non sarebbero emersi elementi utili per stabilire l'origine del rogo. Al vaglio le immagini di alcune telecamere.