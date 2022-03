Torretta, a fuoco due auto parcheggiate davanti alla trattoria Zu' Caliddu

Due auto a fuoco davanti alla nota trattoria Zu’ Caliddu. Un incendio ha danneggiato due mezzi parcheggiati in uno slargo sulla strada provinciale 1, a Torretta, a pochi metri dal locale - attualmente chiuso per ristrutturazione - conosciuto per la sua "faccia di vecchia". Dopo l’intervento dei vigili del fuoco i carabinieri hanno avviato le indagini nonostante non siano stati trovati, almeno sino ad ora, elementi certi per stabilire l’origine dolosa del rogo che ha investito una Volkswagen T-Roc e una Lancia Y.

A segnalare l’episodio avvenuto di notte - la scorsa settimana - è stata la figlia di una delle proprietarie, che è anche una delle socie che gestiscono l'attività. "Da mesi - racconta la giovane - si registrano strani incendi a Torretta. Questa volta è toccata alla macchina di un amico e alla mia, che era parcheggiata accanto. E’ una vergogna, bisogna fermare questi criminali". Purtroppo non è disponibile alcun video visto che il più vicino impianto di sorveglianza, quello della trattoria, non risulta in funzione.