A fuoco l'auto blindata di Calì, l'imprenditore che ha denunciato il pizzo: ma il rogo è accidentale

A fuoco l’auto dell’imprenditore Gianluca Maria Calì. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio per spegnere le fiamme che hanno danneggiato l’Audi blindata dell’imprenditore, che in passato ha denunciato il pizzo, che si trovava nel parcheggio del supermercato Lidl di via Filippo Buttitta. La macchina è stata sequestrata dai carabinieri per accertamenti.

L’episodio aveva messo in allarme l’imprenditore che, dopo l’accaduto, ha pubblicato una foto sui social network delle sue mani sporche di fuliggine accompagnate dal messaggio: "Mani sporche e con tanta puzza che però sono le mani di un imprenditore libero". E poi un secondo post: "Il puzzo di bruciato pervade i miei sensi, ma non distruggerà mai la mia dignità da imprenditore libero!".

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo per stabilire l’origine del rogo utilizzando un apparecchio che serve a rilevare la presenza di tracce di benzina o di altri liquidi infiammabili. L’accertamento però avrebbe dato esito negativo.

Contestualmente i carabinieri della compagnia di Bagheria hanno avviato le indagini sentendo l’imprenditore e acquisendo le immagini riprese dalle telecamere installate fuori dal centro commerciale che hanno confermato l’ipotesi del rogo accidentale, probabilmente dovuto a un cortocircuito.

Questa mattina era intervenuto il deputato Ismaele La Vardera che, prima ancora che venissero stabilite del cause del rogo, aveva pubblicato su Facebook una foto di ciò che restava dell’Audi di Calì. "La sua auto blindata è andata in fiamme. Gianluca, imprenditore che più volte ha denunciato il pizzo e fatto arrestare i suoi aguzzini. Ti sono vicino non sei solo, la Sicilia onesta è con te", scriveva.

Calì, spiega a PalermoToday, aveva pubblicato quei post prima ancora di scoprire quale fosse l'origine del rogo. "Non sapendo cosa fosse successo ho voluto comunque far sapere all'esterno che, anche se si fosse trattato di un episodio doloso, non mi sarei lasciato intimorire". Ha pensato che potesse essere un'intimidazione in relazione ad altri fatti? "Sì, di recente ci sono stati alcuni episodi di cui però non posso parlare perché ci sono delle indagini in corso. Sapere che però è stato un rogo accidentale mi solleva un po'".