Incendio in viale Michelangelo, a fuoco l’auto di un consigliere comunale

Era appena uscito dalla circonvallazione quando ha iniziato a sentire puzza di bruciato. Si è fermato e in pochi minuti la sua auto è stata avvolta dalle fiamme. Un incendio si è verificato ieri sera in viale Michelangelo. A bruciare la Mercedes Classe A del consigliere comunale Dario Chinnici che si trovava in compagnia della moglie.

A chiamare il 115 sarebbe stato lo stesso capogruppo di Italia Viva al Comune. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e una pattuglia dei carabinieri. L'incendio, stando alle prime informazioni, sarebbe stato provocato da un cortocircuito. Solo tanta paura per il consigliere Chinnici e la moglie che non hanno riportato alcuna conseguenza fisica.

