Macchina avvolta dalle fiamme a Carini, traffico in tilt sull'autostrada Palermo-Mazara

Un'auto prende fuoco in autostrada e il traffico va in tilt. E' successo intorno alle 17 lungo la Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Palermo, non lontano dallo svincolo per Carini. Dalle prime informazioni non risulta fortunatamente alcun ferito. In pochi minuti si sono formate lunghe code che hanno pure reso complicato l'intervento dei vigili del fuoco. "I pompieri hanno avuto difficoltà - spiega un automobilista - a causa degli incivili che avevano invaso la corsia d'emergenza. Li hanno dovuti fare accostare per passare". Ripercussioni sulla viabilità anche per i mezzi che viaggiavano dal capoluogo in direzione dell'aeroporto.

Articolo in aggiornamento