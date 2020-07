Paura in autostrada, auto va a fuoco allo svincolo di Carini

Ha iniziato a sentire puzza di bruciato, ha piantato i freni e si è fermato nella corsia d'emergenza, riuscendo a scendere dall'auto prima che prendesse fuoco. Paura per un automobilista che ieri sera, intorno alle 23, si trovava sull'autostrada Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Palermo, all'altezza del bivio per Carini. In pochi secondi la sua Fiat 600 è stata avvolta dalle fiamme, poi domate da due squadre dei vigili del fuoco. Ancora da chiarire le origini del rogo.

Video inviato da Jenny Paolo

