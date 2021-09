Incendio a Termini Imerese, bruciata l’auto di un maresciallo dei carabinieri

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Buonarroti per domare il rogo, probabilmente di origine dolosa, che ha danneggiato il mezzo. Indagini in corso per risalire all’identità dei responsabili

Bruciata l’auto di un maresciallo dei carabinieri a Termini Imerese. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Buonarroti per spegnere un incendio divampato intorno alle 6. La macchina è di proprietà di un militare che lavora in una delle stazioni della provincia che dipendono dalla compagnia di Termini. Concluso l’intervento delle squadre del 115 i carabinieri hanno eseguito i primi accertamenti per ricostruire la natura del rogo, con ogni probabilità di origine dolosa. Al vaglio le immagini riprese da alcune telecamere installate nella zona che potrebbero aver ripreso i responsabili all’opera. Indagini in corso.