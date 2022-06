Incendi

/ Via San Domenico

Caccamo, tre auto distrutte dalle fiamme: ipotesi incendio doloso

I carabinieri indagano sull'episodio avvenuto in via San Domenico. Il rogo sarebbe divampato da una Fiat Panda, di proprietà di un trentunenne che gestisce una sala scommesse, per poi propagarsi e investire una Lancia Y e una Fiat Punto parcheggiate accanto