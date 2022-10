Incendio sulla Palermo-Catania, auto avvolta dalle fiamme

A causa di un'auto in fiamme all’altezza del chilometro 69 il traffico è stato temporaneamente bloccato sull’autostrada A 19 "Palermo Catania" in direzione Palermo, all'altezza di Polizzi Generosa. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.30. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e le squadre Anas "per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile", fanno sapere dagli uffici dell'azienda nazionale delle strade.