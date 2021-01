"Io sto con Peter Pan", dopo il rogo all'asilo il Comune attiva un conto per le donazioni

L'asilo nido Peter Pan, al Cep, è stato devastato da un incendio doloso il 2 gennaio e in tanti si erano detti pronti a contribuire per la sua rapida riapertura. Adesso il Comune ha attivato un conto corrente per tutti coloro che vorranno fare una donazione.

Dopo l’appello alla mobilitazione per la creazione di una rete solidale per la rinascita di quello che era un luogo di solidarietà, giochi, crescita, bellezza e creatività, lanciato alcuni giorni fa dall’Amministrazione, si sono moltiplicate infatti le proposte di collaborazione e le dichiarazioni di disponibilità.

Per canalizzare le donazioni, il Comune ha aperto il conto corrente intestato a "Comune di Palermo – Io sto con Peter Pan", alla tesoreria comunale alla Banca Nazionale del Lavoro, dove si potranno effettuare versamenti utilizzando il seguente Iban: IT13B0100504600000000011435 swift/bic: BNLIITRR.

Per coloro che intendono contribuire in un'altra maniera, Palazzo delle Aquile si riserva di convocare tutte e tutti per organizzare azioni finalizzate a rianimare e rimettere in moto l’attività educativa del territorio per i più piccoli.