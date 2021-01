Incendio in un asilo del Cep, Orlando furioso: "Criminali e farabutti"

Fiamme nell'asilo nido Peter Pan. Un incendio è divampato oggi pomeriggio nella struttura comunale di via Barisano da Trani, nel quartiere Cep. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo. Una volta terminate le operazioni di spegnimento bisognerà chiarire quale sia la causa di quanto accaduto. Furioso il commento del sindaco Leoluca Orlando: "Criminali e farabutti! Chi danneggia, incendia, deruba e vandalizza un asilo ruba il futuro ai bambini e alle bambine di Palermo".

Il video pubblicato dal sindaco sui social

L'asilo del Cep ospita 50 bambini all'interno del quale, puntualizzano dal Comune in una nota, "è presente un impianto antincendio regolarmente funzionante e il materiale è ignifugo ai sensi di legge". "Ancora un atto vile e indegno, un attacco violento, ancora più violento che in passato - aggiunge l'assessore comunale alla Scuola Giovanna Marano - contro un asilo comunale. Un attacco contro i più piccoli e contro le famiglie, cui serve dare una risposta da parte di tutta la comunità scolastica".

L'episodio ha provocato una reazione anche nell'assessore alla Mobilità Giusto Catania, di professione dirigente scolastico: "L'incendio al nido è una ferita, un trauma per una intera comunità, una violenza inaccettabile per il quartiere Cep e per la città. Le fiamme hanno lambito la scuola di cui sono preside, l'istituto comprensivo Giuliana Saladino, e questo mi spinge ancora di più a continuare l'impegno pedagogico e culturale in quel territorio difficile di Palermo. Una scuola bruciata manda in fumo il futuro della nostra società, distrugge la speranza di un mondo migliore".

Proprio oggi il Comune aveva diffuso un comunicato per avvisare le famiglie palermitane dell'apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021 e delle modalità per presentare le domande online.