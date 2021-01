VIDEO | Asilo Peter Pan in fiamme, aule annerite e giochi bruciati: "Grave danno per tutto il quartiere"

Tre squadre dei vigili del fuoco in azione nella scuola di via Barisano da Trani, al Cep, per domare il rogo. Sul posto, insieme a carabinieri e polizia municipale, anche il sindaco Orlando, l'assessore Marano e i consiglieri della sesta circoscrizione. "Faremo di tutto per riconsegnarlo il prima possibile"