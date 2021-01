L'incendio all'asilo Peter Pan, sindacati compatti: "Sia riaperto al più presto"

Rintracciare al più presto i responsabili dell'incendio appiccato ieri all’asilo Petern Pan del Cep e riprendere le lezioni prima possibile. E' quanto chiedono Cgil e Cisl.

"Condanniamo in maniera ferma questo atto che, se dovesse venire confermata la sua origine dolosa, richiede una rapida risposta da parte delle istituzioni- dichiara il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo - Trovare e condannare i colpevoli, riaprire la struttura il prima possibile, mettendola in sicurezza, e andare avanti, è l’unica risposta davanti ad azioni simili poste in essere da chi vuole il degrado della nostra città “. “Esprimiamo la nostra solidarietà - aggiunge il segretario generale Flc Cgil Palermo - e condanniamo queste forme di cieca e ottusa violenza perpetrate contro il bene più prezioso della nostra comunità: l’istruzione e bambini che sono i semi del nostro futuro”. Solidarietá al personale dell’asilo, tra i più sottoposti della città a incendi e atti vandalici, dalla Funzione pubblica Cgil Palermo.

Per i segretari generali Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana, Cisl Scuola Palermo Trapani Vito Cassata e Fp Cisl Palermo Trapani Lorenzo Geraci "ogni istituzione scolastica va difesa fortemente perché rappresenta un presidio di democrazia e legalità in ogni quartiere soprattutto periferico. Si metta in sicurezza con un adeguato sistema di vigilanza. Chi vuole che la scuola non riapra, non dovrà averla vinta. Siamo vicini a tutti i lavoratori, ai piccoli e alle loro famiglie, e ci auguriamo vengano presto rintracciati i responsabili. La linea dura deve prevalere contro questi episodi, perché colpire una istituzione scolastica vuol dire colpire il processo educativo essenziale per formare i nostri giovani del futuro. Serve una risposta forte l’asilo deve riaprire e operare con più forte determinazione” concludono i tre segretari.