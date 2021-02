Tre ragazzini dietro l'incendio all'asilo Peter Pan: "Non imputabili perché minori di 14 anni"

Sarebbero stati tre ragazzini, che non hanno neppure 14 anni, ad appiccare l'incendio che lo scorso 2 gennaio ha danneggiato l'asilo comunale Peter Pan in via Barisano da Trani, al Cep. A questa conclusione hanno portato le indagini dei carabinieri della compagnia di San Lorenzo e della stazione di Borgo Nuovo. I tre giovanissimi non sono imputabili proprio perchè hanno meno di 14 anni.

Ssono stati identificati a conclusione di inchieste coordinate dalla Procura distrettuale e da quella del Tribunale per i minorenni. Determinante, oltre alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, sono stati l'analisi dei profili dei social network e i controlli straordinari del territorio avviati nei giorni successivi all'incendio.