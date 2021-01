Riunione dopo incendio asilo, M5S: “Ascoltati i cittadini, aprire presidio forze dell’ordine nel quartiere”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La nostra presenza alla riunione di oggi, oltre che per portare solidarietà da parte delle istituzioni, è servita per ascoltare la voce dei cittadini e delle associazioni che operano sul territorio". Lo dichiarano le parlamentari del Movimento 5 Stelle Roberta Alaimo e Valentina D’Orso. "Ribadiamo - dicono l’importanza della proposta del Movimento 5 Stelle di attivare un presidio delle forze dell’ordine nel quartiere che ad oggi non c’è. Abbiamo già condiviso l’idea con Prefetto e Questore, e vertici dei carabinieri, tramite una lettera ci siamo attivati a livello politico per trovare una sede adatta e raggiungere questo obiettivo nel più breve tempo possibile”.