Incendio in viale del Fante: fiamme in un appartamento, palazzo evacuato

Incendio in viale del Fante. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14 per domare un rogo divampato all'interno di un'abitazione che si trova al terzo piano. L'edificio, che si trova all'altezza del palazzo dell'Inail, è stato evacuato a scopo precauzionale e sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e le ambulanze del 118. Tre persone, tra le quali un pompiere, sono state soccorse dai sanitari e portate a Villa Sofia per accertamenti dopo aver inalato i fumi sprigionati dalla combustione. Intorno alle 15 l'incendio è stato spento. In corso le indagini per chiarire cosa abbia innescato il fuoco. (Articolo in aggiornamento)

