Fiamme in cucina: appartamento va a fuoco in via Villagrazia

Incendio in un appartamento questa mattina, intorno alle 12.30, al secondo piano di una palazzina in via Villagrazia, a Palermo. Le fiamme sono partite dalla cucina e per l'esattezza dalla macchina del gas, accesa per preparare il pranzo.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Non ci sono feriti, ma l'abitazione è stata gravemente danneggiata ed è inagibile.

"Quando siamo arrivati, gli inquilini dell'immobile - spiegano dalla sala operativa dei vigili del fuoco - avevano abbandonato la casa e lo stesso avevo fatto i proprietari degli altri appartamenti. La palazzina quindi era già vuota e non è stato necessario evacuarla per eseguire l'intervento in sicurezza".