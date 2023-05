Non appena ha visto il fumo invadere casa sua, dove si trovava anche il suo cane, ha cercato di mettersi in salvo uscendo da un balcone con l’aiuto dei vicini. Per l'animale, però, non c'è stato nulla da fare. Un incendio è divampato oggi pomeriggio all’interno di un’abitazione che si trova nel piano rialzato di un edificio in via Val di Mazara, a Misilmeri. Sul posto anche carabinieri e sanitari del 118.

I vigili del fuoco sono intervenuti dopo aver raccolto le segnalazioni dei residenti che hanno visto le fiamme uscire dall’appartamento. La donna, una sessantenne, è riuscita a scappare e poco dopo sono arrivate le squadre antincendio che sono riuscite a domare il rogo prima che si propagasse ai piani superiori, fortunatamente evacuati già al primo allarme dagli inquilini.

Durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco, purtroppo, hanno trovato il corpo senza vita del cane. Non sono emersi danni strutturali a carico dell'edificio. "L’appartamento interessato dall'incendio - spiegano dal Comando - non potrà essere utilizzato e la donna sarà stata ospitata da alcuni parenti che vivono in zona". Sono in corso alcune verifiche per valutare le cause dell'incendio.