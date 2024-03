Centro storico

Paura alla Kalsa, incendio devasta un appartamento: evacuato l'intero immobile

Diverse le squadre dei vigili del fuoco intervenute in via Montesanto, che hanno lavorato per circa un'ora prima di spegnere completamente il rogo. Alcuni degli occupanti, intossicati dal fumo, sono stati affidati alle cure del personale del 118. S'indaga sulle cause