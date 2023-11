Quattro persone in ospedale per un incendio in casa. Un rogo è divampato intorno alle 13 di ieri all’interno di un appartamento che si trova al primo piano di un palazzo a quattro elevazioni di via Loreto, ad Altavilla Milicia. Le fiamme sono partite nel soggiorno, dove si trova anche la zona cucina, e si sono propagate rapidamente. A lanciare l’allarme è stata la stessa famiglia che abita lì: padre, madre e figli avrebbero cercato di domare le fiamme per evitare che si propagassero. Sul posto anche la polizia municipale e i carabinieri.

I vigili del fuoco, una volta ricevuto l'allarme, hanno raggiunto via Loreto con tre squadre che hanno fatto evacuare temporaneamente gli immobili per potere intervenire. In meno di un’ora il personale del 115 ha spento l’incendio scongiurando conseguenze peggiori. Il rogo però ha sprigionato delle esalazioni tossiche che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 per soccorrere la famiglia e portarla in ospedale per accertamenti. Nessuno di loro fortunatamente avrebbe riportato gravi condizioni.

Domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo per chiarire cosa abbia scatenato il rogo che, dalle prime informazioni, sarebbe attribuibile a un incidente avvenuto proprio in cucina dove sono stati registrati i maggiori danni. Sia l’appartamento colpito dall’incendio che gli altri sono comunque stati dichiarati agibili.